REPRODUÇÃO / GLOBO Enquete BBB 24: Deniziane ou Fernanda? ‘Vilã’ deve continuar na disputa

Na próxima terça-feira (20), mais um participante será eliminado do reality. De acordo com a enquete parcial das 12h30 do iG Gente, formar casal não foi o bastante para Deniziane continuar no jogo. A fisioterapeuta está na berlinda com Fernanda e Matteus.

Segundo a enquete, Deniziane tem 60,3% dos votos e deve ser a eliminada da semana.

Em segundo lugar, Fernanda, com 37%. A confeiteira vem sido vista como a “vilã” da edição, após destilar comentários contra outros participantes.

Por último, Matteus, com 2,7% dos votos. O gaúcho, apesar de considerado planta, não corre o risco de deixar a disputa.

Vote na enquete!

Quem você quer eliminar do #BBB24 ? VOTE! — iG Gente (@iggente) February 19, 2024