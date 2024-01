Reprodução Enquete BBB 24: Quem sai? Diferença entre brothers é pequena

Luigi é quem deve ser eliminado nesta terça-feira (30). Segundo a enquete do iG Gente, o brother não conseguiu superar a pouca diferença que separa ele do participante Juninho. A sister Isabelle se consagrou como a favorita pelo público neste paredão.



A parcial das 22h, última antes da eliminação, indica que Luigi deixará o confinamento, tendo alcançado somente 12,4% dos votos. Com pouca diferença, Juninho se matem com terceiro lugar com 15,5% do apoio do público.

Desde a abertura da votação, Isabelle Nogueira se manteve como a favorita para permanecer no reality. Apesar disso, nas últimas horas a dançarina perdeu força, caindo de 62% para 47,9%.

Fora da zona de perigo, Alane estagnou em segundo lugar, atingindo 24,2 pontos percentuais.