Reprodução: Instagram Camila, Thamiris e Vitória

O fim das duplas no BBB 25 uniu alguns participantes e separou outros. Após o quarto paredão da temporada, na última terça-feira (11), os brothers repercutiram a saída de Gabriel , amigo de Maike, e também falaram sobre Vitória Strada .



As irmãs avaliaram o jogo da aliada. "Só faltava sair escorregando por aqui. Falei 'cara, se posiciona direito'. Ela no jogo se entrega mesmo. Brinca, zoa, está nas festas, mas quando é a hora do embate, fica 'ai, posso conversar com você?' Falei 'para com isso'", afirmou Thamiris.

Em outro momento da madrugada, Camila detonou a ex-dupla de Mateus: "A Vitórua continua sendo chata. Chata! Dá para ver que ela incomoda as pessoas na mesa, pro exemplo. Tem que ter o senso, cara", disparou.

Após isso, a dupla de Thamiris também conversou sobre Mateus, que entrou junto com a atriz. Ela conversou com o amigo a respeito da falta de posicionamento em dinâmicas que necessitam de firmeza.

"Tu fica recuando, tá ligado? Porque, quando eu vejo você ali, não é o Mateus que eu vejo no quarto, por exemplo. Quando eu vejo a Vitória ali, não é a Vitória que eu vejo no quarto, por exemplo", iniciou. Depois, Camila afirmou que o arquiteto fica "na aba" da artista e que a camarote "passa por cima" dele.

Ao final do papo, ela elogiou o participante pela gentileza.

Camilla: "Tu fica recuando, tá ligado? Porque, quando eu vejo você ali, não é o Mateus que eu vejo no quarto, por exemplo. Quando eu vejo a Vitória ali, não é a Vitória que eu vejo no quarto, por exemplo"



