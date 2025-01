Thelma Assis (BBB 20)

"Para quem está entrando no Big Brother Brasil: parece clichê, mas não é. Acredite no seu potencial, seja você mesmo, tenha suas estratégias, suas convicções, independentemente do que foi dito. E, se possível, ser coroado como vencedor, que é o auge, o suprassumo da emoção que o ser humano pode viver"