Marcus, Isabelle e Davi estão no oitavo paredão do BBB 24. No entanto, parece que o público já está decidido sobre quem deve ser o eliminado desta semana. Segundo a enquete do iG Gente, o comissário de bordo está com as horas contadas dentro do programa -- e ainda corre o risco de encarar o recorde de rejeição da edição.

De acordo com a parcial das 20h, Marcus está com 86,8% dos votos para sair. Isabelle, no entanto, é a favorita para permanecer na casa. A cunhã está apenas com 4,9% dos votos. Logo atrás, Davi registra apenas 8,1% dos votos.

























