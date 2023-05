Reprodução/Instagram Aos 23 anos, Key Alves diz que vai ler seu primeiro livro da vida

Depois de falar durante a participação no BBB 23 que nunca tinha um livro na vida, Key Alves parece estar dando o primeiro passo para mudar isso. A jogadora de vôlei compartilhou nas redes sociais alguns presentes que recebeu, entre eles, um livro e declarou: "Vou começar a ler meu primeiro livro".

Reprodução/Instagram O escolhido por Key foi o intitulado "O coach do f*da-se", escrito pela dupla de influenciadores Eduardo Camargo e Filipe Oliveira

O escolhido por Key foi o intitulado "O coach do f*da-se", escrito pela dupla de influenciadores Eduardo Camargo e Filipe Oliveira, donos do canal Diva depressão. Ela exibiu o presente pelos Stories do Instagram.

Durante a participação no BBB 23, Key Alves gerou polêmica ao afirmar que nunca teve o hábito da leitura. Na ocasião, ela e outros brothers falavam sobre a dificuldade de ler e falar em público. Key contou que só passou a se importar mais com isso quando passou a lidar com briefings de trabalhos publicitários.

"Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida, eu nunca li um livro. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", disse ela.

