Final do BBB 23

A 23ª edição do reality mais famoso da Globo terminou e, ao contrário das edições anteriores, bateu recorde negativo, com o menor número de votação e de audiência. Muitos telespectadores avaliam que o elenco escolhido a dedo por Boninho foi um fiasco. Confira a avaliação da redação do iG Gente, no AUÊ, que passou intermináveis horas cobrindo o reality que premiou Amanda Meirelles campeã na última terça-feira (25).