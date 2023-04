Ações de patrocínio

Conforme o "BBB" se tornou essa potência midiática, as grandes marcas concorrem para participar do quadro de patrocinadores. No entanto, a produção 'perdeu a mão' ao se basear no desejo do patrocinador e não na do telespectador. Essa situação pode ser evidenciada nas provas, que se tornaram cansativas e demasiadamente complicadas para preencher o tempo contratado pela marca.