'BBB 23': última madrugada tem reclamação de Bruna com VT e reflexões

Bruna reclama de VT de trajetória

A sister se mostrou incomodada com o fato do VT da trajetória dela ter mostrada as brigas de Bruna na edição. "Queria muito que tivessem mostrado mais cenas da gente rindo e em festas. Quando chegar lá fora vou fazer questão de ver as coisas bobas", reclamou ela.