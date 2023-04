Dançam e dançam

Larissa e Fred mostravam sintonia na dança antes do casal acontecer. Após o beijo, os dois continuaram as dancinhas. As coreografias e momentos dos dois coladinhos fazem sucesso na web até hoje. "Como eu queria estar agora igual Larissa e Fred, dançando agarradinhos se beijando", comentou uma internauta.