'BBB23': noite de festa tem exaltação a expulsos por assédio e alergia

Alergia de Bruna

Bruna contou para as sisters que acabou vomitando após comer uma pastel de camarão. A atriz é alérgica à frutos do mar. Larissa deu um bronca na amiga: "Você tem alergia e come [o camarão], vai estar com a cara inchada no nosso Paredão". Amanda afirmou que a sister tinha pedido remédio para a produção. "Mesmo assim, vai dormir, a garganta fecha, pode morrer, Bruna.", rebateu a professora de Educação Física.