Desérticas

A determinação do grupo das "desérticas" no top 10 da edição só exibiu ainda mais fragilidade no jogo de Wirley. Larissa Santos tentou aconselhar as aliadas e movimentar a casa ao retornar pela repescagem, mas as iniciativas da cantora com a personal trainer, Amanda e Bruna Griphao não empolgaram. Foi necessária até uma intervenção da produção ao interditar o Big Fone, já as sisters se colocaram o rótulo de "jogadoras" por acamparem ao lado do objeto.