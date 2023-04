Racismo religioso de Key

No Bate-Papo BBB, logo após a terceira eliminação do "BBB 23", Fred Nicácio ficou chocado com a votação de Key na Casa do Reencontro. "Me surpreendeu de tanta gente querer que ela volte depois de tudo que ela fez, que ela mostrou ser, de tudo que ela fez, a parte do racismo religioso. Ainda assim, as pessoas querendo que alguém assim volte para TV e para mostrar o quê? Isso fala muito do Brasil que vivemos, que é um Brasil racista, sim. Que vota para que pessoas racistas voltem para esses lugares, para continuarem sendo como são", disse.