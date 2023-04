Aline Wirley

O peso de ser famoso e entrar para o BBB é a expectativa gerada nos telespectadores que já te conhecem. Com a Aline Wirley a situação é essa. Apontada como uma das 'boas' ex-rouge, fãs esperavam que Aline fosse mais incisiva e tivesse uma passagem memorável. No entanto, a sister se acomodou no jogo do quarto deserto e não toma atitude para se opor as aliadas, que constantemente têm falas problemáticas. Como seria o jogo da cantora sem Bruna e Larissa? Fica a dúvida.