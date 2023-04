BBB 23: Correria de toalha e cabelo queimado marcam a festa do líder

Sem descanso

Na sala, Ricardo desabafou com Sarah sobre a sua meta de se manter no jogo o máximo possível. "Mano, eu quero comemorar meu aniversário aqui. Eu vi todo mundo comemorar aniversário aqui. Eu tô com sangue nos olhos, eu quero jogar esse jogo ainda. Eu tô com vontade de jogar ainda. É bizarro, né? Eu não cansei de jogar ainda, sabia?", disse ele. Alface comemora o seu aniversário no dia 15 de abril, 10 dias antes da final.