Conselhos

Fred Nicácio teve uma conversa com Domiitla sobre o papo que ela teve com Larissa mais cedo. Após discutirem logo após o retorno da professora de educação física, as sister conversaram. O brother pediu para a amiga não esquecer que tudo o que Larissa está trazendo é sobre a ótica dela. Por fim, Domi caiu no choro com medo do próximo paredão.