Reprodução/Globo Marvvila terá o direito de vetar alguém da casa de votar no próximo Paredão do BBB 23

Os brothers foram surpreendidos com uma ação do Globoplay, no início da noite deste sábado (25), cujo resultado vai impactar a formação do Paredão deste domingo (26). Eles tiveram de brincar comum jogo chamado 'Soprobol', uma espécie de futebol, só que em vez de chutar, a pessoa sopra a bola. Na equipe do time vermelho, que venceu a disputa, Marvvila acaba tirando a sorte grande e ganha o direito ao veto no próximo Paredão, além de ganhar 10 mil reais.

Tadeu Schmidt explica a ação para os brothers: "Hoje é dia de rodada dupla, temos agora o Desafio Globoplay, desafio importante que vai valer uma interferência na formação do Paredão de domingo".



E segue falando: "É um jogo de cinco contra cinco, o time que vencer, os cinco jogadores ganham 5 anos de Globoplay + Canais com premiere e avançam para a fase final".

"Na fase final a disputa é individual, o vencedor leva 10 mil reais e vai ter um veto na votação para formar o Paredão de amanhã, ele vai impedir que uma pessoa da casa vote", conta o apresentador. Marvvila venceu o desafio e agora tem o poder de vetar alguém de votar no Paredão.