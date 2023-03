Atenção por insistência e fofoca externa marcam festa do BBB 23

Interesse

Durante a festa, Alface comentou com Fred que ficou bem balançado com a informação de que Paula gosta dele. Após receber negativas da sister quando ela estava na casa, o brother ficou confuso. Ele ainda comentou sobre o relacionamento que vive com Sarah atualmente. "Eu falei pra Sarah: 'Sarah, eu não vou deixar de viver com você o que eu tô vivendo aqui'. Sobre a Paula, pareceu uma ex que surgiu do nada! Eu falei pra Sarah: 'Eu tô convicto que quero viver isso aqui, tô com você'", contou.