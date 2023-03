Sonhos ou premonições? Domitila prevê acontecimentos no 'BBB 23'; veja

Sonhou com mais detalhes sobre a repescagem

Na última terça-feira (21), Domitila narrou outro sonho sobre uma reviravolta no programa: "No sonho, eu estava apresentando alguma coisa. A Key e a Larissa Santos faziam parte. Aí a Key ficou, mas a Larissa saiu correndo e caiu. Eu fui atrás dela, quando chegou um homem de branco com um baú. Eu fui com tudo, e ele falou: 'Não é o baú, é outro presente. Quando fui para o outro presente, era uma sacola bem esfarrapada de milho branco". Em seguida, ela sugeriu: "Eu fui para o paredão com a Key e com a Larissa. Então agora vai acontecer alguma coisa". Internautas, logo, relacionaram o sonho com a repescagem, já que Key e Larissa são fortes candidatas a voltarem ao programa.