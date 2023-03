Fred faz desabafo sobre antigo relacionamento

Durante a madrugada, rolou muito conversa dentro do "BBB 23". No jardim, Fred fez um desabafo de como a internet acabou com o último relacionamento dele, o com Bianca Andrade. "Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava [juntos]. Mas, assim, foi a internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho... Acabou com a minha família. Não foi um bagulho nosso, foi a internet”, disse ele.