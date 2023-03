Pyong Lee

Durante uma festa do "BBB 20", o influenciador Pyong Lee foi acusado de ter ultrapassado os limites com as colegas Marcela e Flayslane. No evento, ele teria tentado beijar Marcela a força e em outro momento teria apalpado a bunda de Flay. Mesmo com a repercussão, a produção do reality não expulsou o participante.