10 provas de que Tadeu e Boninho não aguentam mais o elenco do BBB 23

Tadeu dá bronca após agressividade em after dos crias

Após Larissa repreender Fred Desimpedidos no chamado after dos crias, momento em que os brothers brincam após as festas, Tadeu fez um alerta ao elenco. A sister se revoltou quando o youtuber jogou espuma de barbear nela, reagiu agressivamente e quase deu tapas no influencer, o que fez com que o público pedisse a expulsão da participante. "Essas brincadeiras com muito contato tem tudo para dar errado (...) Está faltando isso aqui [faz gesto de 'pequeno' com a mão] para alguém acertar o outro de um jeito que seja considerado agressão e vocês sabem o que significa uma agressão física no BBB", disse o apresentador.