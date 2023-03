Choro de emparedado

Depois da formação, Ricardo ficou abalado. Ele chorou no quarto Fundo do Mar abraçado com Sarah. O brother afirmou que ficou com raiva de Larissa que disse que o biomédico teria saído do Quarto Deserto sem motivos. "Eu não sou muito de chorar, não. É de raiva! Falar que não sabe o motivo que eu saí do quarto do nada, tá de brincadeira...", afirmou Alface. Vale lembrar que ele saiu do quarto após ser acusado de traíra pelo grupo e arrumar uma briga geia com Fred.