Briga por Instagram

Confinada, Key revelou um atrito com as colegas de time porque não as seguia no Instagram. Segundo ela, a direção da equipe a obrigou a seguir todas as companheiras para evitar conflitos. Com a repercussão da história, Fabiana Claudino, colega de Key, estranhou a fala. "Oi?", comentou ela em um perfil de Instagram que dividiu a história.