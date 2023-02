BBB 23 - Key Alves

A jogadora de vôlei Key Alves era esperada no sétimo paredão do "BBB 23" por grande parte do público. No entanto, Key venceu Antônio Cara de Sapato e Cezar Black no bate-volta e escapou de uma evidente eliminação logo após o affair Gustavo. Relembre outras vezes em que isso aconteceu no BBB!