'Todo mundo jogando em grupo'

Ainda fugindo dos questionamentos de Ana Maria, Gustavo não assumiu diretamente a influência no jogo duplo de Cristian com o grupo rival na casa. "Estava todo mundo jogando em grupo [...] Acho que foi um ponto ruim, que a gente acabou avaliando e fazendo do jogo", ponderou, jogando a responsabilidade para erros do jogo em grupo.