Cezar Black finalmente conseguiu realizar o desejo de portar uma peruca no “BBB 23”. Durante os preparativos para a festa do líder nesta quarta-feira (22). O enfermeiro recebeu um uniforme de marinheiro e uma peruca de cabelos brancos para utilizar como fantasia para a comemoração.

O brother convidou os participantes do Vip para conferirem o look especial para o evento. Com a indumentária completa, Cezar começa a se referir com “O dono da lancha”, fazendo referência a uma canção de Tierry.





Vale lembrar que Black de fato possui uma lancha, que ele comprou em parceria com amigos de Brasília, cidade onde vive. Além disso, o apreço de Cezar por fantasias de Carnaval também foi outro ponto muito repercutido quando o brother foi anunciado.

As perucas são um caso a parte. Cezar foi proibido pela produção de entrar na casa com os disfarces de cabelo que trouxe na mala. Isso acabou gerando uma das brigas mais inusitadas que o “Big Brother” já viu, quando Tina recebeu uma bomba no Jogo da Discórdia por não emprestar uma de suas laces para Black em uma festa.

O CABEÇA BRANCA DA LANCHA CHEGOU

VENCEMOS GENTE 🥺

Chegou a PERUCA do Cézar Black para nossa alegria.

FESTA DO LIDER

UNIAO GUSKEY / Key Alves #BBB23 | #RedeBBB | #FestaDoLíder | #FestaBBB pic.twitter.com/J87cvK2BIj — REALITIES ao vivo 👁️ #BBB23 (@REALITIESaovivo) February 23, 2023





Cezar Black: "TINAAAA, PERDEU VIU?! ta com ciúmes dessa peruca, nunca serão!" 🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/w9SqO1GgHK — bea 🤍🪩 (@xxbeaw) February 23, 2023









