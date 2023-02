Quem o líder, Cezar, deve indicar?

Não devemos esperar muitas surpresas do voto do líder nesta semana. Cezar Black ficou bastante chateado depois que Ricardo ganhou o Anjo e lhe colocou no Monstro, fazendo com que ele perdesse todas as regalias de um líder do BBB. Na festa de ontem, entretanto, o enfermeiro disse a Cristian que, caso Alface esteja imune neste Paredão, o empresário é a sua segunda opção de voto. "Eu não queria votar em você. Só que se ele pegar a imunidade...".