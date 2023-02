Reprodução/Record/Globo - 19.02.2023 Larissa Santos é acusada de agredir Fred no 'BBB 23'; Deolane Bezerra manda indireta





Larissa Santos está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais por um comportamento após a festa da madrugada deste domingo (19), no "BBB 23". A personal trainer deu tapas em Fred Desimpedidos e espectadores a acusaram de agressão, pedindo pela expulsão da participante.

Diante da repercussão do caso nas redes sociais, a advogada e inlfluenciadora Deolane Bezerra mandou uma indireta à sister. "É, eu pelo menos não agredi", escreveu a ex-participante de "A Fazenda 14" no Twitter.





Internautas apontaram que a advogada se referiu à conduta de Larissa e relembraram episódios da participação de Bezerra no reality da Record. "Agrediu, sim, só não fisicamente. Mas verbalmente foi num grau nunca visto em 'A Fazenda'", pontuou uma pessoa em resposta à publicação.

"Não agrediu fisicamente, né? Porque verbal, psicologica e moralmente você extrapolou demais da conta", concordou outra. "Agressão psicológica também é agressão, viu", analisou mais uma. "Agressão verbal não existe na constituição que ela estudou?", escreveu um usuário.

Deolane não agrediu fisicamente alguém em "A Fazenda 14", mas teve a trajetória no programa marcada por ameaças de agressão e ofensas pesadas a rivais , como a campeã Bárbara Borges e Deborah Albuquerque. Na época, a influenciadora descreveu a postura como "coisa de reality".



