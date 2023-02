'BBB 23': noite tem choro, desconfiança entre aliados e segredo de Key

Quarto Deserto recalcula estratégia

Após a saída de Paula quer era do Quarto Deserto, o grupo decidiu recalcular a estratégia. Eles comentaram que não seria bom colocar Nicácio no mesmo Paredão que Cristian, pois, na visão deles, o empresário seria eliminado. Além disso, Bruna Griphao afirmou que pode estar sendo alvo do grupo do Quarto Fundo do Mar, pois arrumou briga com Nicácio, cabeça dele,