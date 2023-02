Desafetos não podem ser expostos

Na intenção de seguir a estratégia do grupo, alguns brothers deixaram de expor desafetos com pessoas do mesmo grupo, principalmente, no Jogo da Discórdia. Com isso, o jogo fica parado e falso, já que pessoas vão votar no participante que o grupo quer e não no verdadeiro rival. Paula, por exemplo, só não votou em Larissa ainda porque as duas estavam no grupo deserto. O mesmo vale para Black e Domitila.