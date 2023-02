Reprodução / Globoplay 01.02.2023 Recado do Eliminado Gabriel

Os participantes do “BBB 23” tiveram a chance de ver Gabriel Tavares uma última vez. Nesta quarta-feira (01), o segundo eliminado do reality deixou um recado para os colegas que continuaram no jogo.

Gabriel deixou uma mensagem reconciliadora para os confinados. O modelo aconselhou aos aliados para continuar jogando do mesmo jeito e recomendou que todos aproveitassem a experiência do reality que passa “muito rápido”.





“Vou estar acompanhando vocês e vou estar torcendo”, disse o eliminado. A mensagem de Gabriel causou comoção na casa. Bruna Griphao precisou se recolher para o quarto deserto, onde foi consolada por Sarah Aline.

A biomédica Paula não conseguiu segurar as lágrimas ao rever o parceiro de Casa de Vidro. A sister voltou a chorar copiosamente, assim como na terça (31), quando ele foi eliminado. Ela ficou na varanda, ainda chorosa, relembrando do amigo.

O recado do eliminado é uma nova dinâmica incluída nesta edição do “Big Brother”. Ela concede uma última interação do eliminado com os participantes que permaneceram no jogo. A mensagem pode ser qualquer coisa desde uma despedida, uma dica ou até uma desinformação para despistar adversários.

