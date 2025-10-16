Fernando Sampaio, Rayane ou Yoná? Quem deve sair da "A Fazenda"

Fernando Sampaio, Rayane ou Yoná? Quem deve sair da
A quarta Roça de A Fazenda 17  será definida nesta quinta-feira (16) e promete fortes emoções. A disputa está entre Rayane Figliuzzi, Fernando Sampaio e Yoná Souza. A votação segue aberta no portal R7, onde os fãs escolhem quem deve continuar no reality rural da Record.

O clima dentro da sede também reflete a tensão do jogo. Rayane, que tem se destacado por opiniões fortes e embates diretos com outros peões, enfrenta resistência de parte dos colegas. Já Fernando tenta se manter discreto, mas tem sido criticado por falta de protagonismo e envolvimento nas dinâmicas. Quem segue como coadjuvante nesta Roça é ex-Ilhados Com a Sogra, Yoná.

Tensão toma conta da sede antes da eliminação

O resultado oficial será anunciado ao vivo por Adriane Galisteu na edição desta noite. A votação para salvar os peões segue aberta no portal R7, e os fãs têm se mobilizado nas redes sociais para garantir a permanência dos favoritos. A disputa se tornou um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Na prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira (15), os participantes precisaram demonstrar agilidade e raciocínio rápido. Cada peão foi representado por um freezer, onde guardava produtos escolhidos. A cada resposta correta, o jogador podia retirar um item da geladeira do adversário.

Rayane Figliuzzi e Matheus se destacaram na dinâmica e logo eliminaram Yoná da disputa. A prova seguiu equilibrada entre os dois até o final, com Matheus conquistando o título de Fazendeiro da Semana.

O resultado deixou Rayane, Fernando e Yoná na berlinda. Nos bastidores e nas redes, fãs comentam que a eliminação desta semana pode mudar o equilíbrio entre os grupos. Internautas apontam Rayane como uma das protagonistas da temporada, enquanto Fernando tem recebido apoio de parte do público após divergências dentro da casa.

O resultado da quarta roça será anunciado durante o programa desta noite, exibido ao vivo pela Record a partir das 22h45.

