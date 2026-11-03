Reprodução/Youtube Mônica e Christina Rocha

Christina Rocha e Mônica Fonseca passaram por um momento de tensão durante uma live de A Fazenda 18, transmitida pelo YouTube na última segunda-feira (2). A ex-peoa, expulsa do reality show da Record no último sábado (31), demonstrou incômodo com algumas perguntas feitas pela apresentadora.

O climão começou quando Christina exibiu um vídeo em que Jottapê afirma que Mônica teria quebrado o brinco de argolas de Ariela Carasso. A ex-participante, no entanto, negou ter danificado o acessório.

"A casa tem câmeras em todos os lugares. Não fiz. Foi uma brincadeira com eles, a gente ficava brincando de falar o que teria vontade de fazer, o que também não é legal ficar estimulando isso na mente", explicou Mônica.





Mônica pontuou que. "Alguém viu matar? Não!", disse a ex-SBT. "Nossa, Christina… Está vendo o que estou falando?", disse a influenciadora.

"É por isso que as pessoas estão evitando entrar em reality show. Tudo é muito problematizado, aumentado. E, se a pessoa não cai no gosto do público, o que foi o meu caso, as coisas são maximizadas, inclusive durante a entrevista", soltou.

Reprodução/Youtube Mônica Fonseca em A Fazenda





Então, o climão aconteceu quando Christina e Mônica falaram ao mesmo tempo. "Bom, eu não vou falar, então. Só a Christina quer falar, vou só escutar", debochou a ex-peoa.

Christina, então, negou que quisesse prejudicar Mônica e disse: "Estou lhe conhecendo agora pessoalmente. Quando a gente entra em um reality, a gente fica", afirmou a apresentadora.

"Você já foi para um reality?", questionou Mônica. "Não, e nem iria", respondeu Christina. "Pois é. Então, você não sabe. Eu posso dizer: 'Eu sei, e você não sabe'. Eu já estive desse lado e eu achei que sabia. E eu não sabia", disparou a participante expulsa.

Reprodução/Youtube Christina Rocha em A Fazenda





Depois, Mônica provocou afirmando que a ex-apresentadora do Casos de Família deveria participar de A Fazenda, no entanto, a veterana não concordou e disse que poderia sim, perder a cabeça caso estivesse em um reality:

"Eu imagino que poderia fazer uma besteira. Se eu estivesse lá e você me peitasse na porta como fez com a Ariela, eu teria ido em cima de você", disse a loira.

A Christina Rocha dando a carteirada do "tenho muitos anos de carreira" na Mônica Fonseca hahaha que fase! 🗣 #LiveDoEliminado #AFazenda https://t.co/EXE8LUIdK6 — Silvinho (@silvinhotv) November 2, 2026





Expulsão

Mônica foi expulsa de A Fazenda após ter dado um empurrão em Mayk Leão na madrugada do último sábado (31). A produção da atração entendeu que a famosa acabou colocando a integridade física do influencer em risco e, por isso, ela foi tirada da atração.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.

