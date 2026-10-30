Reprodução RecordPlus Após eliminação, Giovanna Gold reclama de Christina Rocha durante entrevista

A participação de Giovanna Gold na “Live do Eliminado”, exibida nesta sexta-feira (30), foi marcada por um momento de tensão com a apresentadora Christina Rocha. Eliminada de "A Fazenda 18" na noite anterior, a atriz demonstrou insatisfação com algumas perguntas e afirmou que se sentia incomodada com a forma como a jornalista contestava suas declarações durante a entrevista.

“Eu fico mais chateada é de você contestar tudo o que eu falo”, reclamou Giovanna. Christina, então, explicou que não pretendia criar um confronto e afirmou que sua intenção era conduzir uma conversa tranquila. “Quem? Eu? Mas eu estou tentando fazer uma entrevista super leve. Com certeza o pessoal do X vai falar que a Christina tá muito boazinha, não sei o quê. Pelo contrário, estou tentando bater um papo como duas mulheres maduras e trocar experiências, já que eu não estou aqui para te ferrar e nem é meu intuito. Jamais”, respondeu.

A apresentadora continuou dizendo que não estava no programa para prejudicar a convidada e apontou que, durante a conversa, percebeu uma dificuldade da atriz em aceitar questionamentos. “A gente não pode se julgar totalmente certa, Giovanna, porque eu já noto que todo mundo que você fala uma coisa, você está certa e todo mundo erra, e a vida não é assim”, afirmou.

Christina também reforçou que as perguntas faziam parte da proposta da entrevista e que não tinha intenção de desrespeitar a ex-peoa. “Estou aqui para conversar, para mostrar VTs. Só estou conversando, porque se a gente não puder conversar, nem trocar ideia, então nunca ninguém vai poder falar nada para você, que você vai ficar p da vida, você vai ficar chateada. Não é a minha intenção, sinceramente não é. Eu não estou aqui para te provocar e nem para perder o respeito com você. Agora, se você quiser levar para esse lado, eu não tenho culpa, numa boa. Estou aqui com o maior respeito por você”, declarou.

Em seguida, a jornalista perguntou qual caminho Giovanna gostaria de seguir na conversa. A atriz respondeu que preferia o da “verdade”, e Christina concordou, mas fez uma ressalva: “Então vamos ser verdadeiras... Mas verdadeiras e educadas também, porque eu estou sendo educada com você”. Ao ser questionada se não estaria agindo da mesma maneira, Giovanna explicou o motivo de seu incômodo: “Porque quando eu dou umas respostas, você sempre fala que eu tenho que aliviar...”. Apesar do atrito, as duas deram continuidade à entrevista.

Giovanna Gold teve eliminação acirrada em ‘A Fazenda 18’

Giovanna Gold deixou "A Fazenda 18" na noite de quinta-feira (29), após receber 27,12% dos votos do público. A saída foi marcada por uma das disputas mais equilibradas da temporada: a atriz ficou menos de um ponto percentual atrás de Darlin Ferrattry, que recebeu 27,72%. Maíra Charken, por sua vez, foi a mais votada para permanecer, com 45,16%.











