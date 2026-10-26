Reprodução/TV Record Sergio Hondjakoff em A Fazenda

Sergio Hondjakoff entrou em uma nova fase em A Fazenda 18. Na noite do último domingo (25), o ator foi batizado como novo integrante da Alcateia, movimento que acabou chamando a atenção dos demais participantes e levantando desconfianças entre os adversários.

A aproximação ocorreu após Serginho participar da Prova de Fogo ao lado de integrantes da aliança, em um momento que também foi marcado pela comemoração da vitória de Fran Almeida.

No início do jogo, o artista enfrentou dificuldades para se enturmar com os demais peões. Durante a dinâmica do apontamento, chegou a ser chamado de “pangaré” e também foi apontado pelo público como um dos participantes mais perseguidos da atração.

Agora, com a aproximação da Alcateia, Sergio passa a contar com o apoio de um grupo dentro do jogo, o que pode fortalecer suas decisões e estratégias. No entanto, a nova aliança também despertou desconfiança entre os participantes. Maíra Charken, Ana Bruna Avila, Tina Calamba e Darlin Ferrattry estranharam a movimentação do ator.

Ana Bruna ficou surpresa com a aproximação de Serginho com a Alcateia. “Eu avisei, eu nunca confiei nesse babaca”, disse ela sobre o ex-protagonista de Malhação. “Ele está no lugar que combina com ele”, disparou Tina.

Darlin Ferrattry, por sua vez, afirmou que pretende mudar a forma como trata Serginho dentro do reality rural. Ela declarou que não quer mais conversar com o ator e ameaçou deixá-lo de fora na dinâmica do Resta Um, que pode levar o participante diretamente para a Roça.

Trajetória Serginho

Sergio Hondjakoff estreou na televisão em 1992, na “Escolinhazinha do Professor Raimundo”. No entanto, foi ao interpretar Cabeção em Malhação que conquistou projeção nacional. O personagem se tornou um dos mais populares da história da novela teen da TV Globo , permanecendo na trama durante seis temporadas, exibidas entre 2000 e 2005.

Após o sucesso na emissora carioca, o ator seguiu a carreira na televisão e integrou o elenco de Bela, a Feia , da Record, em 2009. Seu trabalho mais recente na TV foi em 2020, quando participou do reality show Made in Japão, também exibido pela Record.

A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.



