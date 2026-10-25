Darlin Ferrattry discute com Daniel Erthal e confusão toma conta da Fazenda 18
Reprodução das Redes Sociais
Darlin Ferrattry discute com Daniel Erthal e confusão toma conta da Fazenda 18

Após mais uma festa na Fazenda 18, reality show da Record TV, os peões, Daniel Erthal e Darlin Ferrattry discutiram novamente. Houve provocação dos dois lados e a casa pegou fogo durante a festa que aconteceu na madrugada de sexta-feira (23) para sábado (24).

O que aconteceu?

Daniel Erthal ficou sabendo que Darlin havida dito que ele sentiu nojo após ter ficado com Renata. Então, o ator foi questionar a peoa sobre a afirmação. No entanto, o ator disse que tinha "bode", não nojo.

Darlin que estava também na presença de Tina rebateu o peão e afirmou que ele falou: "Eu gostei que você parou de ter nojo, foi o que eu falei. Seja Macho!"

Os três começaram a discutir durante a festa o peão começou a provocar e a ficar irritado com a situação:

Darlin: "Ele falou 'Eu tenho nojo dela.'"

Daniel: "Jure pelas suas filhas! Jure! Jure! Jure! Jure!"

Os dois continuaram se provocando e Daniel chamou a peoa de Alcoólatra:

Daniel: "Darlin, agora acabou, tá?"

Darlin: "Seja macho!"

Daniel: "Você é uma alcoólatra! Alcoólatra!"

Darlin: "Seja macho."

Tina: "Ela bebe o quanto ela quiser."

Daniel: "Você nem tava, sua cobra!"


Os peões se aproximaram e levaram os dois para a sede da Fazenda, mas a discussão não terminou. Os peões, Mayk, Tina e Mirulo se envolveram na discussão e a treta virou um show de horrores.

Dentro da casa, Darlin continuou afirmando que não mentiu sobre Daniel ter nojo de Renata e disse que poderiam chamar o VAR para rever as afirmações dela e de Erthal.


Neste domingo, acontece a Prova de Fogo que definirá os poderes do lampião da semana na Fazenda 18. Quem perder a prova irá para a baia junto com os indicados. A convivência de Darlin e Daniel na casa não anda muito boa. A peoa não estressou só Daniel e já discutiu com outros participantes. Daniel também não está agradando participantes aliados de Darlin.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/afazenda/2026-10-25/fazenda-18--daniel-erthal-e-darlin-discutem-durante-festa.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes