Após mais uma festa na Fazenda 18, reality show da Record TV, os peões, Daniel Erthal e Darlin Ferrattry discutiram novamente. Houve provocação dos dois lados e a casa pegou fogo durante a festa que aconteceu na madrugada de sexta-feira (23) para sábado (24).
O que aconteceu?
Daniel Erthal ficou sabendo que Darlin havida dito que ele sentiu nojo após ter ficado com Renata. Então, o ator foi questionar a peoa sobre a afirmação. No entanto, o ator disse que tinha "bode", não nojo.
Darlin que estava também na presença de Tina rebateu o peão e afirmou que ele falou: "Eu gostei que você parou de ter nojo, foi o que eu falei. Seja Macho!"
Os três começaram a discutir durante a festa o peão começou a provocar e a ficar irritado com a situação:
Darlin: "Ele falou 'Eu tenho nojo dela.'"
Daniel: "Jure pelas suas filhas! Jure! Jure! Jure! Jure!"
Os dois continuaram se provocando e Daniel chamou a peoa de Alcoólatra:
Daniel: "Darlin, agora acabou, tá?"
Darlin: "Seja macho!"
Daniel: "Você é uma alcoólatra! Alcoólatra!"
Darlin: "Seja macho."
Tina: "Ela bebe o quanto ela quiser."
Daniel: "Você nem tava, sua cobra!"
Os peões se aproximaram e levaram os dois para a sede da Fazenda, mas a discussão não terminou. Os peões, Mayk, Tina e Mirulo se envolveram na discussão e a treta virou um show de horrores.
Dentro da casa, Darlin continuou afirmando que não mentiu sobre Daniel ter nojo de Renata e disse que poderiam chamar o VAR para rever as afirmações dela e de Erthal.
Neste domingo, acontece a Prova de Fogo que definirá os poderes do lampião da semana na Fazenda 18. Quem perder a prova irá para a baia junto com os indicados. A convivência de Darlin e Daniel na casa não anda muito boa. A peoa não estressou só Daniel e já discutiu com outros participantes. Daniel também não está agradando participantes aliados de Darlin.