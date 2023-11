Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Henrique define grupo após conversa com peões: 'Vamos ver'

Parece que Henrique tem um grupo para chamar de seu em A Fazenda 15. Após tentar ser recrutado por todas as panelinhas, o peão decidiu se aliar ao Paiol.

Cesar Black resolveu convencer Henrique de se unir com os participantes que receberam a chance de entrar no reality através do público e conseguiu.





"Eu sou muito humilde em reconhecer quando eu passo, em ouvir os conselhos, em assumir que errei, que não tive uma postura legal", começou o ex-BBB.

O enfermeiro então rasgou elogios para o próprio grupo. "A gente é muito amizade, muita verdade, muito amor. A gente tem amor entre a gente. A gente joga com o coração sempre pra proteger os nossos, mas joga com muita razão pra chegar o mais longe possível, pra chegar na final".

"Então é isso aí. Pode contar comigo. Fico feliz em ter tu com a gente", concluiu.

Henrique estão bateu o martelo na decisão. "Tamo junto! Vamos ver se é bom mesmo", declarou.

🔥 Atenção: com um abraço e aperto de mão entre cavalheiros, Henrique é oficialmente um Paioleiro!



Black: "Eu sou muito humilde em reconhecer quando eu passo, em ouvir os conselhos, em assumir que errei, que não tive uma postura legal. [...] A gente é muito amizade, muita… pic.twitter.com/2IoQ5JAIUc — Antenados (@canalantenados) November 5, 2023





