Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Alicia chora após reação de rival: 'Não olha na minha cara'

Alicia X amanheceu chorando nesta quinta-feira (2) após realizar a câmera trato em A Fazenda 15. A peoa não segurou as lágrimas após notar que André Gonçalves não olhar para ela.

Na cozinha, a influenciadora desabafou com Cesar Black e Kally Fonseca.





"Você não está só, você não tem que dar sorriso para todas as pessoas", disse Black. "Eu me sinto errada por não querer e não conseguir", desabafou Alicia.

"Você não está errada. Lá fora, se você tivesse uma relação desse tipo, você ia fazer o que? Não ia cumprimentar, não ia estar perto, não ia querer forçar algo que não existe. Já foi falado aqui que é jogo, mas, infelizmente, dentro das situações do jogo, são situações de vida", pontuou o ex-BBB.

E completou: Não dá para chegar e abraçar a pessoa que me xingou, que me apontou, que me humilhou, não vai, não dá. A vida é assim".

Alicia estão declarou: "Queria ter essa grandeza".

"Não existe grandeza plena. As coisas vão, com o tempo, acalmando. Veja eu e Jenny... hoje passou, a gente consegue conversar, não esquecer, está guardado ali, mas isso é superar", comentou Cesar.

"Não estou conseguindo nem fazer o negócio com o André, não consegue nem olhar na minha cara", lamentou X.

