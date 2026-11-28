Reprodução/Internet Justiça autoriza apreensão de lancha de R$ 14 milhões de Bocardi

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a busca e apreensão de uma lancha de luxo avaliada em R$ 14 milhões, pertencente ao jornalista Rodrigo Bocardi. A embarcação está atracada em Paraty, no litoral fluminense, e foi oferecida como garantia de pagamento de uma dívida da Digital 720 Ltda., empresa da qual ele é sócio.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a dívida teve origem em quatro notas fiscais emitidas em dezembro de 2025. A lancha foi incluída no contrato firmado entre as empresas como garantia para a quitação do débito.

Em julho deste ano, as companhias chegaram a um acordo para o pagamento dos valores. A Digital 720 Ltda. quitou as duas primeiras parcelas, mas deixou de pagar outras duas prestações de R$ 500 mil, com vencimento em agosto.

Quem cobra e onde corre o processo

A cobrança é feita pela Leve Investimentos S.A., que atua como agente de garantia de fundos credores. A ação de busca e apreensão foi aberta em julho de 2026, na Vara Única da Comarca de Paraty, e tem a Digital 720 como ré.

A decisão judicial autorizou a localização da lancha e sua entrega a um representante da credora. Também determinou que a empresa fosse intimada para, em cinco dias, quitar a dívida integralmente ou apresentar resposta.

Segundo o documento, caso não haja pagamento dentro do prazo, a propriedade e a posse plena da embarcação poderão ser consolidadas em favor da credora. O barco foi localizado na Marina Porto Imperial, endereço indicado no mandado judicial.

Como a dívida foi contraída

O débito tem origem em quatro emissões de notas comerciais da Digital 720, realizadas em dezembro de 2025. Os valores foram de R$ 5.109.600,00 (quinta emissão), R$ 5.261.510,38 (sétima), R$ 1.860.679,34 (oitava) e R$ 1.846.223,00 (nona).

Como garantia de pagamento, a empresa assinou um contrato de alienação fiduciária da lancha Amancardi em favor da Leve Investimentos. Construída em 2025, a embarcação tem casco de fibra de vidro, 18,75 metros de comprimento, dois motores Volvo e capacidade para um tripulante e 15 passageiros.

Valor atualizado ultrapassa R$ 20 milhões

O demonstrativo anexado ao processo aponta que o valor original da dívida era de R$ 17.099.602,63, atualizado pelo IPCA até 1º de agosto de 2026. Com a inclusão dos encargos, o total chegou a R$ 20.892.898,56.

A planilha discrimina R$ 171.115,72 em juros moratórios, R$ 438.640,56 em juros compensatórios e R$ 1.772.245,54 em multa. Também foram incluídos R$ 1.899.354,41 referentes a honorários de sucumbência.