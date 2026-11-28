Instagram/@carolpeixinho Carol Peixinho mostra registros em família com Thiaguinho e Bento

Carol Peixinho dividiu com os seguidores novos registros ao lado de Thiaguinho e do filho, Bento, neste sábado (28).

Nas imagens publicadas pela influenciadora, a família aparece reunida em diferentes momentos da rotina. A publicação também contou com uma trilha sonora especial: a música "Tudo o que for leve", de Alice Caymmi.

Os cliques receberam diversos comentários de seguidores: "Quanto amor", escreveu uma pessoa. "Bento cada dia mais lindo", comentou outra. Já uma terceira deixou uma mensagem: "Apaixonada nessa família linda e abençoada".





Relembre a união do casal

Carol Peixinho e Thiaguinho assumiram o namoro em 2022 e ela sempre acompanhou o namorado nos shows.

Recentemente, os dois formaram uma família com a chegada do filho Bento. Durante toda a gestação, a influenciadora publicou os momentos nas redes sociais.

Saiba mais

Carolina Peixinho Sodré, popularmente conhecida como Carol Peixinho, ganhou destaque internacionalmente em 2019. Foi neste ano em que ela participou do "Big Brother", o reality mais famoso da televisão brasileira.

Durante o período em que esteve no programa, à época apresentado por Tiago Leifert, ela reuniu uma enorme base de fãs que a acompanhou na atração e se reuniu em mutirões pela permanência dela. No entanto, quem acabou ganhando foi Paula Von Sperling.

Três anos depois, em 2022, ela voltou aos holofotes, dessa vez por conta do envolvimento amoroso com Thiaguinho. Além do "BBB", chegou a participar do "No Limite", em 2021.