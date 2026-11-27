Reprodução/Instagram Saory Cardoso quebra o silêncio sobre fim do noivado com Dudu Camargo

Durante uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram, na última quinta-feira (26), Saory Cardoso rebateu as críticas feitas por Sonia Abrão e falou pela primeira vez sobre o fim do noivado com o jornalista Dudu Camargo, atual apresentador do "Balanço Geral", da Record, em São Paulo. Na ocasião, a influenciadora negou que tenha prejudicado a trajetória profissional do ex-companheiro e afirmou manter uma boa relação com os familiares dele.

Sem citar diretamente todos os comentários da apresentadora, Saory demonstrou incômodo com as declarações de que poderia comprometer a carreira e a imagem de Dudu após o rompimento. Segundo ela, os parentes do jornalista reconhecem sua participação na vida pessoal e profissional dele e mantêm contato frequente para agradecer pelo apoio oferecido durante o relacionamento.

A influenciadora também destacou que incentivava Dudu a investir na presença digital, além de cuidar da própria imagem. Para Saory, construir uma trajetória sólida nas redes sociais, paralelamente à televisão, poderia ampliar as oportunidades e fortalecer a carreira do jornalista.

"Eu queria muito que ele tivesse investido também nas redes sociais, para ganhar dinheiro com isso e ter propriedade nesse espaço, porque a gente sabe o quanto é importante somar a relevância nas redes sociais com a televisão", declarou.

Influenciadora nega intenção de prejudicar o ex-noivo

Ao rebater as acusações de que poderia transformar o ex-noivo em um vilão diante do público, "Fico ouvindo palhaçada de gente safada falando que eu faria isso, que, se um dia eu terminasse, ia causar e manchar a imagem, colocando como um grande vilão", afirmou.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Pela primeira vez a saory confirmou que não está mais com Dudu 😮 Agora me explica.. Porque o Dudu falou que estão juntos? https://t.co/Y9pCUorrz2 — LowProfile (@LowProfile244) November 26, 2026







