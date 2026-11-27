Reprodução Instagram Mansão de luxo no Rio é colocada à venda por R$ 40 milhões





Uma mansão de luxo no Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, está à venda por R$ 40 milhões. Com 1,2 mil metros quadrados de área construída e vista privilegiada para toda a Praia da Barra da Tijuca, a propriedade ficou conhecida por receber dois moradores famosos: primeiro, o rapper Oruam e, mais recentemente, o jogador Erick Pulgar, volante do Flamengo.

O chileno alugou o imóvel enquanto aguardava a conclusão das obras de sua residência definitiva, localizada em um condomínio de luxo. Antes dele, a casa foi ocupada por Oruam, que viveu no endereço com a família até julho de 2025, quando deixou a propriedade, que voltou a ser disponibilizada no mercado imobiliário.

Reprodução Instagram Erick Pulgar





Mansão tem piscinas de borda infinita e heliponto

A residência impressiona pela estrutura e pelos diferenciais. São cinco suítes, a maioria com closet, além de ambientes amplos e integrados à paisagem natural da região. Um dos principais atrativos são as duas piscinas de borda infinita, posicionadas de frente para o mar e com vista panorâmica da orla.

A área de lazer também conta com espaço gourmet equipado com churrasqueira, sauna e banheiro com hidromassagem e paredes de vidro. A propriedade tem capacidade para acomodar até 12 pessoas.

Entre os outros destaques estão um heliponto, elevador com acesso direto ao nível da piscina e sistema de automação. A arquitetura também chama atenção por uma passarela de vidro construída sobre um lago de carpas, que conecta diferentes ambientes da área externa.





Imóvel já foi residência do rapper Oruam

Antes de se tornar endereço temporário de Pulgar, a mansão ganhou notoriedade por ter sido a casa de Oruam. O rapper viveu no local com a família e a noiva, Fernanda Valença, até meados de 2025. A propriedade passou a chamar atenção do público justamente pela combinação de luxo, dimensões e localização privilegiada.





