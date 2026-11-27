Divulgação Netflix Eliezer se surpreende com gastos da família e faz reclamação em reality





Eliezer chamou a atenção dos participantes de "Ilhados com a Sogra", da Netflix, ao revelar o valor que a família costuma gastar mensalmente com supermercado. Durante a estreia da temporada com famosos, na última quarta-feira (25), o ex-BBB contou que as despesas da casa chegam a R$ 22 mil no cartão de crédito. A declaração aconteceu durante uma conversa com a sogra, Viviane Di Felice, mãe da influenciadora Viih Tube.

Eliezer reclama de hábitos de consumo da família

O assunto surgiu quando Viviane brincou sobre a possibilidade de economizar azeite durante uma das dinâmicas do programa. A sogra aproveitou a situação para provocar o genro, questionando a preocupação dele com pequenas despesas enquanto a família possui carros avaliados em milhões de reais.

Eliezer, por sua vez, rebateu a provocação e afirmou que Viih Tube e Viviane costumam escolher os produtos mais caros na hora das compras. Para ilustrar o comportamento, ele contou que até a maneira de consumir frutas acaba pesando no orçamento doméstico. Segundo o influenciador, em vez de comprar maracujás inteiros, a família prefere adquirir a polpa já separada em pequenos recipientes.

Em meio à conversa, o ex-BBB demonstrou insatisfação com a situação e chegou a brincar sobre a preferência da família por determinados produtos. O assunto repercutiu entre os participantes e também nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter.

Relação de Viih Tube com a mãe incomoda o influenciador

Além dos gastos domésticos, Eliezer também comentou sobre a proximidade entre a esposa e a sogra. Durante o confinamento, ele relatou que, em algumas situações, sente que acaba ficando em segundo plano diante da relação entre as duas.

Viviane contou que costuma atender aos pedidos da filha, inclusive quando o assunto envolve compras de roupas. Segundo ela, é comum visitar lojas, escolher diferentes peças e levá-las até a casa da influenciadora para que Viih experimente. Depois, a mãe fica responsável por devolver os itens que não foram escolhidos.

A participação de Viviane na rotina da filha é tão próxima que ela também organizou as malas da influenciadora antes da entrada no reality. Viih Tube, por sua vez, reconheceu que precisa aprender a ter mais independência em relação à mãe e admitiu que precisa se "desmamar" dela. Eliezer ainda brincou que prefere evitar conflitos com a sogra para não colocar o próprio casamento em risco.











