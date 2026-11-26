Reprodução SBT/Instagram Thayse Teixeira sai em defesa de Poliana Rocha e faz ataques a Luana Piovani

Thayse Teixeira saiu em defesa de Poliana Rocha após a influenciadora ser alvo de uma provocação de Luana Piovani nas redes sociais. Nesta quinta-feira (26), a ex-apresentadora do “Fofocalizando” publicou um vídeo em que critica duramente a atriz e questiona sua postura ao se referir à mulher do cantor Leonardo como “barril de esperma”.

Sem poupar palavras, Thayse disparou uma série de ofensas contra Luana e fez comentários sobre sua vida pessoal e profissional. “Chata, pesada, ranzinza, nojenta, desrespeitosa, intrometida. É tudo isso e muito mais que define quem Luana Piovani é”, afirmou. Em outro momento, também chamou a atriz de “fracassada como atriz, fracassada como esposa, fracassada como mãe e fracassada como mulher”.

A ex-funcionária do SBT ainda elogiou Poliana, destacando sua atuação como mãe, esposa, empresária e influenciadora . “Uma mulher sábia, mãe, esposa, empresária, influenciadora, avó, respeitosa, íntegra, inteligente”, declarou. Thayse também criticou a atitude de Luana e afirmou que a atriz deveria ter mais respeito ao falar de outras mulheres.





Entenda a polêmica entre Luana Piovani e Poliana Rocha

A discussão começou depois que Luana Piovani compartilhou uma notícia publicada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do iG, sobre uma declaração de Leonardo durante seu cruzeiro, realizado nesta semana. Na ocasião, o cantor sertanejo afirmou que precisava “dar uma metida” e “descarregar” antes de subir ao palco.

Ao republicar o conteúdo, a atriz marcou Poliana Rocha e questionou como ela se sentia ao ser chamada de “barril de esperma”, em referência à fala do marido.

Na quarta-feira (25), a influenciadora respondeu à provocação por meio dos Stories do Instagram. Ao abrir uma caixa de perguntas para conversar com os seguidores, ela afirmou que não pretende tomar medidas judiciais contra a atriz.

“Não acompanho muito a carreira da Luana, mas acredito que a forma como uma mulher escolhe falar de outra diz muito mais sobre ela do que sobre quem ela está falando. Estou muito feliz com a minha vida, com meu casamento e com meu marido. Espero, sinceramente, que ela se encontre e seja tão feliz quanto eu sou hoje”, declarou.









