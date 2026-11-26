Reprodução Rosa Marya Colin caracterizada como Tia Anastácia

A atriz e cantora Rosa Marya Colin, de 81 anos, conhecida por interpretar Tia Nastácia no seriado "Sítio do Picapau Amarelo", da TV Globo, está internada com leishmaniose em Campo Grande. A artista recebe tratamento no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian desde segunda-feira (23).

A informação sobre a internação ganhou repercussão nesta quinta-feira (26). Segundo o Jornal Midiamax, a atriz esteve em uma comunidade de Mato Grosso do Sul antes da hospitalização. Não há confirmação, entretanto, sobre onde ela contraiu a doença.

Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre a evolução do quadro clínico da artista ou a previsão de alta hospitalar.

Com mais de seis décadas de carreira, Rosa Marya Colin construiu uma trajetória na música, no teatro e na televisão. Em 2007, assumiu o papel de Tia Nastácia na adaptação televisiva da obra de Monteiro Lobato.

A atriz também integrou o elenco da novela "Deus Salve o Rei", exibida pela TV Globo em 2018, na qual interpretou a feiticeira Mandingueira.

O que é a leishmaniose?

A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por parasitas e transmitida pela picada de insetos infectados, conhecidos popularmente como mosquito-palha.

Segundo o Ministério da Saúde, a doença apresenta duas formas principais: a tegumentar, que provoca lesões na pele e nas mucosas, e a visceral, que pode atingir órgãos internos, como o fígado e o baço.

Entre os sintomas da forma visceral estão febre prolongada, perda de peso e fraqueza. Sem tratamento, a doença pode levar à morte.

O diagnóstico e o tratamento estão disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O tipo de leishmaniose diagnosticado na atriz ainda não foi confirmado oficialmente nas informações consultadas.

O iG entrou em contato com o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian para solicitar informações atualizadas sobre o estado de saúde da atriz. O texto será atualizado assim que houver retorno.