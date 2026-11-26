Reprodução Instagram Conheça a nova mansão de Mara Maravilha após venda de cobertura de R$ 3 milhões





Mara Maravilha está de endereço novo. A apresentadora compartilhou nas redes sociais, nesta última quarta-feira (25), registros da mansão onde passou a morar após vender sua antiga cobertura de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. A nova propriedade, chamada Casa Cristal, fica em Americana, no interior paulista, e chama atenção pelo projeto arquitetônico marcado por formas curvas e uma extensa piscina.

Assinada pelo arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris, a residência ocupa um terreno de 1.600 metros quadrados e possui 749 metros quadrados de área construída. A proposta combina referências da arquitetura grega com elementos contemporâneos. Na fachada, uma estrutura escultural em formato de ondas substitui as tradicionais colunas, enquanto o pé-direito duplo e os grandes painéis de vidro dão destaque à construção.

A piscina é um dos principais atrativos do imóvel. Com revestimento em diferentes tonalidades de azul, ela acompanha o desenho da mansão e contorna parte da estrutura, criando a impressão de que a construção está suspensa sobre a água. O espaço externo também conta com gramado, coqueiros, plantas ornamentais e uma área de descanso com móveis de fibra trançada.

Reprodução Instagram Mansão Mara Maravilha





Detalhes da nova residência

O interior da mansão segue uma proposta de ambientes amplos e bem iluminados. Os painéis de vidro favorecem a entrada de luz natural e permitem observar elementos como a escada helicoidal. Na decoração, predominam móveis em tons claros, lustres de grandes proporções e cortinas que se estendem do teto ao chão.

O projeto também incorpora recursos de automação residencial, soluções sustentáveis, geração de energia renovável e reaproveitamento de água. Segundo informações divulgadas pelo arquiteto, a construção ainda segue princípios do Feng Shui.





Antiga cobertura foi vendida por R$ 3 milhões

Antes da mudança, Mara morava em uma cobertura duplex de aproximadamente 356 metros quadrados, em Alphaville. O apartamento foi colocado à venda por R$ 3 milhões e também chegou a ser anunciado para locação por R$ 25 mil mensais, incluindo o condomínio.

O antigo imóvel contava com três quartos, sendo uma suíte com closet, quatro banheiros, salas de estar e jantar, cozinha planejada e varanda. Entre os diferenciais estavam uma área gourmet com churrasqueira, ofurô e garagem com capacidade para cinco veículos.

A negociação da cobertura ganhou repercussão em meio ao período de separação da apresentadora e Gabriel Torres, com quem tem um filho. Agora, Mara apresenta aos seguidores uma nova etapa em uma residência de arquitetura imponente, mas mantém a privacidade sobre detalhes de sua rotina no endereço.





