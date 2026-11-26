Reprodução/Globoplay/Instagram Gracyanne expõe pressão de Belo para esconder dívidas e relata ameaças





Gracyanne Barbosa, de 43 anos, revelou detalhes de situações que enfrentou durante o casamento com Belo, de 52. Em entrevista ao portal LeoDias, a influenciadora afirmou que o cantor a pressionava para não expor as pendências financeiras que teriam sido acumuladas nos últimos anos da relação. Segundo ela, o pagodeiro chegou a ameaçar prejudicar sua vida profissional e dizia ter influência suficiente para impedir que conseguisse oportunidades na televisão.

“Hoje não, mas eu tive bastante medo porque eu ouvi muito uma coisa, que eu sei que vai magoar, eu não gostaria de magoar mais o Belo do que eu já magoei, mas (ele dizia): 'Eu sou o Belo e posso acabar com você'”, contou.

A ex-BBB também relatou que o artista afirmava que ela não conseguiria trabalhar em determinadas emissoras caso os dois se separassem. “Ele falava: 'em tal emissora você não vai trabalhar porque todo mundo me ama lá, vão te atrapalhar, você não vai pegar nenhum teste'. E eu pensava: 'se eu separar do cara, vou viver do quê se eu não vou conseguir mais trabalhar?' E eu acreditei nisso”, relembrou.

Gracyanne relata desvalorização durante casamento

Durante a conversa, Gracyanne afirmou que Belo também costumava mencionar as dificuldades financeiras que ela enfrentava antes de alcançar reconhecimento público para diminuir suas conquistas.

“Eu morava numa kitnet que não tinha nem móveis, eu dormia no chão. Mas o Belo também não tinha nada, a gente construiu uma vida juntos. Não foi ele que fez, mas no casamento eu passei a acreditar”, desabafou.

A musa fitness ainda avaliou que demorou a perceber o que classificou como abuso psicológico. "É uma coisa muito dura que vou falar, eu não gostaria de falar, mas acredito que muitas mulheres passem por isso, e eu não enxergava isso na época: o abuso psicológico que é feito”, declarou.

Dívidas continuaram após separação

De acordo com Gracyanne, as cobranças relacionadas aos problemas financeiros não terminaram com o fim do casamento. Ela afirmou que Belo pedia que permanecesse em silêncio e aguardasse uma solução, sob o argumento de que expor o assunto poderia dificultar ainda mais a resolução das pendências.

“Ele falava: 'Ah, mas se você falar, se você não ficar quieta, se você não esperar, você sabe que não vai conseguir fazer nada'. E, infelizmente, eu acreditava. Eu me deixei ser colocada nesse lugar”, afirmou.

A influenciadora contou que decidiu falar publicamente sobre o assunto depois de chegar ao limite com os sucessivos adiamentos. Segundo ela, as dificuldades financeiras passaram a interferir até mesmo em tarefas cotidianas, já que não consegue movimentar suas contas normalmente.

“Eu preciso do meu nome limpo. Preciso ter um cartão, preciso movimentar. Não posso depender dos outros. Para pedir um Uber, tenho que pedir para a minha amiga pedir um Uber para mim porque não tenho conta?”, questionou.

“Eu não estou aqui para falar mal do Belo. A gente teve uma história muito bonita, você acompanhou. Eu tenho orgulho do que a gente viveu, tenho gratidão pelo que a gente viveu”, declarou. “Eu não quero nada dele. [...] Eu só quero o que é justo, o que eu paguei, limpar meu nome”, concluiu.





