Reprodução Instagram Rayane cobra Belo por outras mulheres e discussão termina em troca de ofensas

Uma discussão entre Belo e Rayane Figliuzzi terminou em uma intensa troca de ofensas na tarde desta quinta-feira (26). Áudios divulgados pelo portal LeoDias registram o desentendimento entre o cantor e a influenciadora, com gritos, xingamentos e cobranças envolvendo o comportamento do pagodeiro em relação a outras mulheres. O episódio teria acontecido no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Nas gravações, Rayane demonstra insatisfação com a postura do companheiro e cobra que ele estabeleça limites em suas relações com outras mulheres. “Você não bota limites, tem outras piranhas. Você não coloca limite nas piranhas”, dispara a influenciadora.

Belo reage aos questionamentos com palavrões e pede que a namorada saia de sua vida. “Filha da put*, porr*! Fora, desgraçad*! Sai da minha vida!”, diz o artista. Rayane responde no mesmo tom: “Sai você, caralh*! Só faz merd*. Vai se fud**!”.

Reprodução: Instagram Rayane Figliuzzi e Belo





Belo e Rayane trocam acusações durante discussão

O bate-boca continua com novos insultos dos dois lados. Em outro trecho, o cantor chama a companheira de “filho da put*”, enquanto ela rebate com outras ofensas. Na sequência, Belo utiliza o termo “prostitut*” para se referir à influenciadora, que volta a questioná-lo sobre possíveis envolvimentos com outras mulheres.

“Prostitut*, meu amor? Prostitut* é quem você estava comendo”, afirma Rayane durante a discussão. Em meio à troca de acusações, ela ainda critica a postura do pagodeiro: “Vira homem! Você é todo fodid* e sua vida é fodid*”.



