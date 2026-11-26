Reprodução RIC TV Mulher confunde emissora durante entrevista ao vivo e deixa repórter sem reação





Uma entrevista ao vivo no "Balanço Geral Curitiba", da RIC TV, afiliada da Record no Paraná, terminou em uma gafe divertida nesta quinta-feira (26). Durante uma reportagem sobre a feira de Natal instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba, uma consumidora confundiu a emissora e declarou seu carinho pela Band, surpreendendo a repórter Thaís Travençoli.

A jornalista conversava com uma mulher identificada como Débora sobre a movimentação e os atrativos da feira. Animada com a proximidade do evento em relação ao seu trabalho, a entrevistada contou que já havia comprado pipoca e pretendia frequentar o espaço até o Natal.

Depois de ouvir os elogios à iniciativa, Thaís encerrou o bate-papo desejando boas festas à consumidora. Foi nesse momento que aconteceu a confusão. Ao agradecer, Débora se despediu com uma declaração inesperada: “Obrigada! Pra vocês também! Adoro a Band!”.

Surpresa, a repórter tratou de corrigir a informação: “É RIC TV...”. Ao perceber o engano, a mulher repetiu o nome da emissora, mas não conseguiu esconder o constrangimento. Com bom humor, Thaís tentou contornar a situação: “Mas não tem problema, você gosta das outras também!”.

Mulher tentou interromper entrevista ao perceber gafe

Sem perceber que estava sendo transmitida ao vivo, Débora ainda tentou evitar que o momento fosse ao ar. “Corta, corta, corta”, pediu, arrancando mais risadas da jornalista. “É ao vivo!”, avisou Thaís.

Já aos risos, a entrevistada aceitou a situação e se despediu rapidamente. “Então tá bom, obrigada, tchau”, disse. A repórter encerrou a interação com simpatia: “Não tem problema, Débora! Beijo pra você”.

“Estamos ao vivo no Balanço Geral Curitiba” “Eu adoro a Band” “É RIC TV” ☠️☠️☠️☠️ https://t.co/Zfw7jfl6fw — Ricardo S (@RickSouza) November 26, 2026





Apesar do episódio, a transmissão continuou normalmente, e a reportagem seguiu com a cobertura da feira de Natal.

